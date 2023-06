Stazione Termini, insegue e prende a bottigliate turiste e passanti: denunciato ragazzo di 25 anni Un 25enne ha aggredito un passante e due turiste prendendoli a bottigliate in testa. Dopo aver visionato i video di sorveglianza, la polizia è risalita all’identità del giovane e lo ha denunciato.

A cura di Beatrice Tominic

Ha aggredito tre persone alla stazione Termini qualche sera fa, fra la giornata di domenica 4 e lunedì 5: dopo aver inseguito i malcapitati, un passante che stava chiedendo informazioni e due turiste che si trovavano all'interno dell'area commerciale della stazione, ha aggredito i tre. Dopo qualche giorno di ricerche ed aver consultato le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza nello scalo ferroviario, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l'aggressore, un ragazzo di 25 anni originario della Guinea che è stato denunciato per lesioni aggravate. Dopo essere stato trasportato in questura e, successivamente, al Cpr di Nuoro, il ragazzo sarà presto espulso dal territorio nazionale.

Le aggressioni a passante e turiste

La prima aggressione è stata ai danni di un uomo di 40 anni italiano: il passante si è fermato a chiedere informazioni ad una guardia giurata quando in piazza dei Cinquecento, davanti all'ingresso della stazione. Il venticinquenne, dopo averlo seguito per un tratto di strada fin dentro la stazione, lo ha raggiunto sulle scale mobili e lo ha colpito alla testa con una lattina di birra. Dopo di lui, si è scagliato contro due turiste, un'argentina e un'americana di 52 e 53 anni, colpendole più volte con una bottiglia. Le donne hanno iniziato ad urlare così forte da riuscire a mettere in allarme la vigilanza che, a sua volta, ha allertato la polizia per intervenire.

Le tre persone sono state soccorse e medicate al policlinico Umberto I e al Fatebenefratelli, sull'Isola Tiberina: dopo le dimissioni, la prognosi massima è stata di otto giorni per ferite lacero-contuse alla testa.