video suggerito

Stazione Termini, colpito alla testa da un pugno violentissimo da uno sconosciuto: 41 è gravissimo È accaduto nella serata di ieri a via Gioberti. L’uomo, aggredito da uno sconosciuto, ha riportato gravi fratture craniche e ora è in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una violenza improvvisa, apparentemente senza motivo e quarantunenne ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Nella serata di ieri – venerdì 10 maggio – un passante è stato aggredito in via Gioberti, proprio di fianco alla Stazione Termini da uno sconosciuto. Secondo quanto ricostruito l'uomo si è avvicinato alla sua vittima, ha cominciato a parlare in modo concitato e infine ha aggredito il passante sferrandogli un colpo violentissimo alla testa. L'uomo è caduto in terra immediatamente, non riprendendo più i sensi. Soccorso dopo l'allarme lanciato da alcuni testimoni, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I: entrato in codice rosso, è tutt'ora sedato e ricoverato in prognosi riservata a causa del grave trauma cranico riportato.

Ora le forze dell'ordine sono a lavoro per individuare l'aggressore, che si è immediatamente allontanato facendo perdere le sue tracce. Sono al vaglio le telecamere di video sorveglianza della zona, per tentare di dare un volto e un nome a chi ha sferrato quel colpo di una violenza terribile. Forse l'aggressore, probabilmente in uno stato di alterazione, ha chiesto al 41enne qualcosa, forse denaro, e di fronte un rifiuto lo ha colpito.

Stazione Termini: si accende di nuovo il faro sulla sicurezza

L'esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli investigatori, sembra però esclusa la pista del movente personale: i due sarebbero stati due perfetti estranei. Si riaccendono così i riflettori sulle condizioni di sicurezza nella zona di Termini e nelle vie circostanti, spesso teatro di risse, aggressioni e rapine ai danni dei passanti.