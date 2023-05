Stazione Ostiense, uomo investito da un treno: “Forse era già morto quando è stato messo sui binari” Il corpo è stato rinvenuto sui binari in un’area non aperta ai viaggiatori. Non è escluso che l’uomo – di cui non è nota l’identità – sia stato posizionato dopo che era già morto.

A cura di Redazione Roma

Giallo a Stazione Ostiense, dove questa mattina presto è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di cui non sono note le generalità. Il cadavere è stato ritrovato in un'area non aperta ai viaggiatori, nella zona della rimessa autolavaggio dei convogli. Il corpo è stato investito da un treno ma il sospetto è che fosse già senza vita quando è stato messo sui binari, trovandosi in posizione supina. Su quanto accaduto indaga la polizia che, giunta sul luogo, ha aperto un fascicolo. La prima cosa da fare sarà dare un nome e un cognome all'uomo, che da quanto si apprende non aveva documenti negli indumenti. I rilievi sono stati effettuati dagli uomini dalla scientifica mentre l'area è stata transennata. Per appurare la causa primaria del decesso è stata effettuata l'autopsia che sarà effettuata già domani.