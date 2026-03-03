Stazione della metro A dimezzata a Roma: scale mobili ferme e ingressi chiusi

Le uscite dal lato di via Boccea a Cornelia: da venerdì si può entrare usufruendo metà degli accessi disponibili.

Niente scale mobili per arrivare in banchina da via Boccea e, di conseguenza, ingressi sbarrati alla stazione della metropolitana della linea A di Cornelia, la penultima prima del capolinea di Battistini, nel quadrante nord ovest della capitale. Una fermata dimezzata quella di Cornelia: una situazione che va avanti da circa cinque giorni: tre scale mobili su sei sono ferme, tre ingressi su sei sbarrati. "Venerdì scorso sono rientrata a casa dal lavoro. Sarei dovuta uscire a Cornelia, verso via Boccea, ma mi sono trovata le scale mobili ferme e sbarrate. Ho pensato si potesse trattare di un contrattempo passeggero, visto che il giorno prima funzionava tutto regolarmente. Mi sono stupita, ma dopo non ci ho più pensato", racconta a Fanpage.it una lettrice. Disponibili, invece, soltanto quelli dalla parte di via Aurelia e via Baldo degli Ubaldi.

"Oggi, a cinque giorni di distanza, ho fatto il solito tragitto per raggiungere la metropolitana. Da via Boccea, dal capolinea degli autobus di Circonvallazione Cornelia, ho provato a raggiungere la stazione omonima. Ma ho trovato tutti i cancelli sbarrati. Poi mi sono ricordata", aggiunge.

"A passo svelto, stavo per iniziare a scendere verso l'ingresso della metro quando due persone davanti a me si sono bloccate all'improvviso: all'inizio ho dubitato di loro, pensavo fossero turisti. Poi ho visto anche il cancello chiuso. Ho attraversato la strada per raggiungere un altro ingresso e ho trovato la stessa situazione: mi hanno chiesto se fosse previsto qualche sciopero per oggi, poi mi sono ricordata di venerdì – spiega ancora – Sono passati cinque giorni, ma la stazione della metro sembra funzionare ancora a metà. Non saprei dire da cosa dipenda. Potrebbe essere un malfunzionamento delle scale mobili o qualche infiltrazione: fra una scala mobile e l'altra, infatti, qualche settimana fa c'erano dei secchi per raccogliere l'acqua. Ma pensavo che fosse per le forti piogge e che si fosse tutti aggiustato".

Una volta raggiunti i tornelli, si è trovata nuovamente tre scale mobili su sei sbarrate, come nella foto in alto. Metà degli ingressi alla stazione non sono accessibili da circa cinque giorni. Non è chiaro cosa sia successo alla stazione di Cornelia che ogni giorno è battuta da centinaia di persone fra pendolari e turisti. Difficile trovare risposte anche interrogando Atac. "Non mi era mai capitato, ma ho trovato la fila persino ai tornelli – conclude poi – Spero solo che torni tutto al proprio posto".