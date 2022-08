Stalking e maltrattamenti, 40enne appena scarcerato torna a perseguitare le sue vittime Da pochi giorni l’uomo era stato scarcerato per lo stesso reato ai danni delle medesime vittime e di una terza ragazza.

A cura di Beatrice Tominic

Non appena uscito dal carcere, ha ricominciato ad inviare messaggi intimidatori sui social network alle due donne che aveva maltrattato in passato e si è presentato sotto all'abitazione di una delle due vittime. È successo a Campagnano di Roma, comune a nord della capitale che dista una trentina di chilometri dal lago di Bracciano. È qui che un uomo di 40 anni, già arrestato per il reato di stalking e maltrattamenti ai danni delle medesime donne e di una terza ragazza, non appena uscito dal carcere ha ripreso a commettere atti persecutori nei confronti delle due vittime.

Dopo pochi giorni dalla scarcerazione, oltre ai messaggi intimidatori e insistenti sui social network delle due ragazze, il quarantenne si sarebbe presentato più volte davanti all'abitazione di una delle due. Non solo, i comportamenti aggressivi e persecutori sono continuati anche negli anni in cui si trovava in galera: il 40enne più volte ha approfittato dei permessi di uscita previsti nel suo periodo di detenzione in carcere.

Il provvedimento restrittivo

Le ragazze non hanno esitato, supportate anche dalle loro famiglie, a denunciare le violenze fisiche e psicologiche subite negli anni da parte dell'uomo, consentendo alla Procura della Repubblica di Tivoli di poter inviare la richiesta e ottenere un provvedimento restrittivo immediato. Il 40enne, gravemente indiziato di atti persecutori e maltrattamenti, tornerà in carcere in attesa di giudizio. Nel frattempo, nella giornata di ieri, venerdì 12 agosto 2022, l'uomo è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in attesa degli accertamenti definitivi sulla vicenda.

Tasso di recidiva degli uomini maltrattanti

Secondo quanto constatato dalle forze dell'ordine, non è l'unico caso di recidiva degli uomini maltrattanti. Dopo la pena in carcere, reclamano i carabinieri, servirebbero strumenti di controllo per verificare il raggiungimento dell'obiettivo della risocializzazione, lo scopo della detenzione. Il tasso di uomini che, una volta usciti dal carcere, tornano ad aggredire la o le proprie vittime, invece, è ancora troppo alto: si stima che succeda così nell'85% dei casi e, nella maggior parte di questi, i maltrattamenti e lo stalking sono a danno della vittima precedente.