"Mi tradisci, fuori da casa mia!", le ha urlato la moglie sventolando un cappello da donna trovato tra le cose del marito. Gli lancia un bollitore con acqua bollente e un soprammobile che lo centra alla testa. Ma è solo l'ultimo episodio di violenza, a cui l'uomo non ha mai risposto, fino a ieri, per il bene del figlio. Sputi, lancio di olio bollente, umiliazioni. Per mesi la moglie, una quarantenne ucraina, lo ha umiliato e maltrattato. Il marito, un pugile alto tre metri, questa volta ha reagito e ha raccontato tutto alle forze dell'ordine. In pochi minuti gli agenti sono arrivati all'appartamento in un palazzo di Centocelle e hanno arrestato la donna con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

"Stasera non sono riuscito a sopportare l'ennesima scenata di gelosia"

Lei ha provato a ribaltare la situazione e si è presentata sanguinante alla porta dicendo che il marito l'aveva picchiata. Il dodicenne figlio della coppia ha rivelato un'altra verità, opposta a quella della mamma. Il papà non aveva colpito la mamma, che si era procurata da sola un taglio sul labbro. Tra l'altro, hanno ipotizzato gli inquirenti, l'uomo aveva alle spalle anni di kickboxing e le ferite, in caso avesse colpito la moglie, sarebbero state ben peggiori di quel piccolo taglio sul viso. I successivi accertamenti, riporta il Messaggero, hanno consentito di ricostruire una serie di episodi di violenza domestica. "Stasera non sono riuscito a sopportare oltre. Mentre preparavamo la cena, all’improvviso mia moglie mi ha fatto una scenata di gelosia e scaraventati addosso la pentola con l’acqua bollente e poi un oggetto in pietra", ha raccontato l'uomo agli investigatori intervenuti sul posto.