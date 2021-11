Spintona e palpeggia una donna: tentata violenza sessuale nel cuore del quartiere Prati Il fatto è accaduto intorno alle 23 di ieri in via Aubry, quartiere Prati a Roma. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Prati, che hanno ammanettato il responsabile dell’aggressione, un 36enne con precedenti alle spalle. A bloccarlo, inizialmente, sono stati alcuni condomini di un palazzo, allertati dalle grida della donna.

A cura di Enrico Tata

Un uomo ha seguito una donna in strada, l'ha spintonata e l'ha palpeggiata. Il responsabile, nato nel 1985 e di nazionalità ucraina, è stato arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale. Fortunatamente i condomini di un palazzo hanno sentito le grida della donna e hanno subito chiamato la polizia. Qualcuno è anche sceso in strada per bloccare l'aggressore. Il fatto è accaduto intorno alle 23 di ieri in via Aubry, quartiere Prati a Roma. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Prati, che hanno ammanettato il 36enne. "Stavo rientrando a casa da lavoro, ho aperto il portoncino e sono stata aggredita alle spalle da un uomo mai visto in vita mia", è il racconto della vittima riportato da Roma Today.

Ieri tifosi della Salernitana aggrediti da ultras della Lazio

Nella giornata di ieri si sono verificate altre aggressioni nel quartiere Prati. Prima della partita della Lazio in programma allo Stadio Olimpico, alcuni tifosi biancocelesti hanno aggredito un gruppetto di supporter della Salernitana. Ad avere la peggio è stato un ragazzo campano, che è stato accoltellato alla coscia. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi.