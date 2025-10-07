Spinge la madre giù dalle scale e si barrica in casa: paura a Montesacro, cosa è successo

Immagine di repertorio

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre 2025, in zona Montesacro a Roma dove un uomo ha spinto la madre giù per le scale e poi si è barricato in casa, dove è rimasto chiuso per ore prima di uscire. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato con diverse volanti, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori del personale sanitario del pronto soccorso del 118.

Si barrica in casa dopo aver spinto la madre giù per le scale

I fatti risalgono a questo pomeriggio quando, verso le ore 18, un uomo ha spinto la madre giù dalle scale e si è barricato in casa. A segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine, una telefonata arrivata al numero di emergenza unico 112 poco dopo. Agenti, vigili del fuoco e soccorritori del pronto soccorso sanitario sono arrivati immediatamente.

Per prima cosa, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono riusciti a garantire le prime cure alla donna, che fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Ma mentre lei era fuori, il figlio è rimasto barricato in casa.

Paura a Montesacro, arriva il negoziatore

Vista la situazione, sul posto la polizia ha richiesto l'intervento di un negoziatore specializzato che ha provato a mediare, parlando a lungo con l'uomo. Le negoziazioni sono durate oltre due due: soltanto verso le 20 l'uomo è uscito dall'abitazione e si è consegnato alle forze dell'ordine. L'uomo è stato preso in carico dagli operatori del 118 che lo hanno portato in ambulanza, dove lo hanno sottoposto alle prime cure. Poi è stato trasportato in ospedale. Spetta a medici e infermieri prestargli le cure necessarie.

Nel frattempo la sua posizione resta al vaglio degli agenti della polizia di Stato che sono arrivati sul posto, per aver fatto precipitare la madre giù dalle scale: non è escluso che nei confronti dell'uomo possa scattare l'accusa di maltrattamenti in famiglia.