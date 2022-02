Spettacolo di burlesque al Circolo ufficiali delle forze armate: rimosso il direttore Sabato è andato in scena uno spettacolo di burlesque al Circolo ufficiali delle forze armate, che ha portato alla rimozione del direttore, un colonnello dell’esercito.

A cura di Natascia Grbic

Il direttore del Circolo ufficiali delle forze armate è stato rimosso dal suo ruolo per uno spettacolo di burlesque andato in scena sabato sera, nell'ambito dell'evento ‘Musica e sapori' organizzato dalla struttura. A esibirsi, sulla musica del Jazz Blu Live Quartet, una delle performer più note della scena artistica italiana e vincitrice di numerosi premi internazionali, Holly's Good. Uno spettacolo che però non sembra sia stato apprezzato da tutti, e che ha creato così tanto scalpore da portare addirittura alla rimozione del direttore del circolo, un colonnello dell'esercito che è stato trasferito ad altre mansioni. Il video della serata è stato diffuso da diverse persone che vi hanno partecipato, alcune delle quali non sono state felici dell'esibizione. Alcune hanno giustificato la propria contrarietà parlando dell'inopportunità di organizzare una serata di questo tipo, con il logo delle forze armate, durante la guerra scoppiata in Ucraina in seguito all'aggressione della Russia.

Burlesque al Circolo ufficiali delle forze armate: il video diffuso sui social

Eppure, quello di Holly's Good, doveva essere il primo di una serie di eventi da realizzare al Circolo ufficiali delle forze armate. Lo aveva annunciato proprio la performer, all'anagrafe Daisy Ciotti, sul suo account Instagram. "Finalmente posso dirlo…per scaramanzia ho preferito aspettare. Il 26 febbraio ho portato in scena il primo di una serie di eventi per il Circolo Ufficiali Forze Armate d'Italia. Per tutto l'anno avrò la possibilità di portare in scena musica dal vivo, burlesque, danza, lirica e molto altro". "Non era stata data comunicazione preventiva del fatto che si trattasse di uno spettacolo di burlesque, e il direttore è stato rimosso prima che il video cominciasse a circolare sul web", hanno dichiarato fonti della Difesa ad Adnkronos, interpellate dall'agenzia. Al momento, l'ex direttore non ha ancora rilasciato dichiarazioni.