Spari oggi in strada a Centocelle: ferito un 49enne con tre colpi di pistola

Spari in strada a Centocelle. Intorno alle 7 di oggi, domenica 17 dicembre, un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi di pistola in via Tor de Schiavi, all'incrocio con via delle Rose, a Centocelle, periferia Sud Est di Roma.

Un 49enne di nazionalità italiana è stato ferito con tre colpi di pistola, sparati da distanza ravvicinata. A sparare è stato un 49enne di nazionalità peruviana, bloccato sul posto e con l'alma ancora stretta in pugno.

Stando a quanto si apprende, a chiamare le forze dell'ordine sarebbero stati alcuni residenti della zona, che hanno visto l'uomo con una pistola per strada e hanno chiamato il 112.

Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato d'urgenza all'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante. Sconosciute, per il momento, le sue condizioni di salute. Sul posto sono arrivati gli uomini della Scientifica, che hanno trovato tre bossoli sull'asfalto e un foro su un'automobile in sosta.