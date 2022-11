Spari in strada davanti al centro Snai di Tor Sapienza: 24enne colpito alle gambe Ha estratto un’arma da fuoco e ha sparato alle gambe del 24enne, ferendolo gravemente. Bloccato dai carabinieri, è stato portato in caserma.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

È successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 novembre 2022, davanti all'agenzia Snai a Tor Sapienza in via Prenestina, all'altezza del civico 673, nel quadrante est della capitale: un uomo di 70 anni, secondo le prime ricostruzioni sembra un pensionato, ha sparato contro ad un 24enne. I due si trovavano proprio all'ingresso del punto Snai, quando il settantenne ha estratto l'arma da fuoco, l'ha puntata contro il giovane e gli ha sparato ad una gamba ferendolo gravemente.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto, immediatamente, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno immediatamente bloccato e disarmato il settantenne, presunto responsabile del gesto. I militari lo hanno poi condotto in caserma per gli accertamenti di routine, sono in corso le indagini. Per il ventiquattrenne, invece, sono subito arrivati i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 che hanno soccorso e portato il ragazzo all'ospedale di Roma Tor Vergata. Trasportato in codice rosso, il ragazzo si trova in condizioni gravi.

Gambizzato al Trullo

Appena una decina di giorni fa, a meno di una ventina di chilometri dal centro scommesse davanti al quale il 70 avrebbe sparato oggi, è stato gambizzato un uomo di 44 anni. Stavolta gli spari sono stati esplosi al Trullo, in via Buonconvento, a mezzogiorno circa del 4 novembre: sono stati i residenti della zona a segnalare quanto accaduto. Il 44enne, con precedenti penali, è rimasto ferito ad un piede ed è stato trasportato in ospedale. Anche in questo caso sono state aperte delle indagini: stavolta gli inquirenti dovranno cercare di risalire all'identità dell'autore del gesto.