Spari contro un bus Atac a Torrevecchia: poco dopo preso a sassate un altro mezzo della stessa linea

Un proiettile è stato esploso ieri mercoledì 21 gennaio alle 19.50 contro un bus della linea 46B dell'Atac a Torrevecchia, quartiere a nord-ovest di Roma, nell'area di edilizia popolare conosciuta anche come "Bronx". La stessa sera, alle 22.35, un mezzo della stessa linea è stato colpito da un sasso nella vicina via dei Monti di Primavalle. In entrambi i cas non si sono registrati feriti ma è stato rotto un vetro del mezzo. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio.

Preoccupazione e solidarietà all'azienda e agli autisti è arrivata dalla politica: "Continuano le aggressioni al personale Atac, che giornalmente lavora mettendo a rischio la propria incolumità", ha dichiarato Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. "Ieri sera sulla linea 46B, prima un colpo d'arma da fuoco ha attraversato una vettura in servizio all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, e poi, due ore dopo, un sasso ha infranto il finestrino posteriore di un bus, tra via Pasquale II e via dei Monti di Primavalle: per puro caso non ci sono stati feriti", ha aggiunto.

"È necessario un intervento di forza, urgente e ad alto impatto, perché non è più possibile andare avanti in questa maniera", ha concluso Bertucci. "Hanno ragione i sindacati nel dire che la sicurezza non è negoziabile e che servono interventi immediati, misure straordinarie di sicurezza e il coinvolgimento delle autorità competenti. Confermo il mio impegno sul tema, per quanto di competenza della Regione Lazio, mi dichiaro al fianco di ogni azione che il gruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio intende portare avanti e sono pronto ad ascoltare le sacrosante richieste dei sindacati, del personale e dell'azienda".