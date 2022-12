Spari a Tor Bella Monaca, ferito un ragazzo di 21 anni Il giovane si è presentato all’alba al pronto soccorso del policlinico Casilino e alle forze dell’ordine ha raccontato di essere stato ferito da un colpo di pistola in via dell’Archeologia.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 21 anni di nazionalità tunisina è stato ferito al braccio destro con un colpo di pistola. È successo nella notte di oggi, intorno alle 3, in via dell'Archeologia nel quartiere di Tor bella Monaca a Roma. Il giovane si è presentato all'alba al pronto soccorso del policlinico Casilino e alle forze dell'ordine ha raccontato la sua versione dei fatti: si trovava in macchina insieme ad un amico quando a loro si è affiancato uno scooter con a bordo due persone. Uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato un colpo che ha ferito il 21enne al braccio. Autonomamente e senza richiedere l'intervento del 118, quest'ultimo è andato da solo al pronto soccorso.

Il ragazzo non è in pericolo di vita ed è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni

Stando a quanto si apprende, per fortuna il ragazzo non è in percolo di vita ed è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 2o giorni. Gli agenti del commissariato Casilino, occorre aggiungere, non hanno per il momento trovato riscontri in merito alla versione fornita dal ferito. In particolare sono state rilevate imprecisioni ed evidenti incongruenze nel racconto, forse volute per cercare di impedire agli investigatori di ricostruire il contesto criminale in cui è avvenuto l'agguato. Ricordano le forze dell'ordine, infatti, che la zona di via dell'Archeologia è una delle piazze di spaccio più importanti e note di Roma, dove operano più gruppi criminali presenti sul territorio della Capitale. Anche in questo caso, è l'ipotesi degli investigatori, il ferimento del 21enne potrebbe inserirsi nell'ambito di una resa dei conti tra organizzazioni criminali rivali.