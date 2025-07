Spari a Tor Bella Monaca, due feriti alla gamba dopo una serata al ristorante con le famiglie

Feriti alle gambe in largo Mengaroni, Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma. Due uomini di origine macedone sono stati colpiti con proiettili di arma da fuoco nella notte di oggi, sabato 19 luglio, intorno alle 2.30. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e i carabinieri della compagnia di Frascati.

Due uomini feriti a Tor Bella Monaca

Stando a quanto si apprende, un uomo è stato raggiunto da un colpo al piede. Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Sarebbe cosciente e non in pericolo di vita. L'altro è stato colpito di striscio al polpaccio.

Identificati anche i familiari dei feriti

I militari hanno identificato oltre ai feriti anche le mogli dei due e il figlio di uno dei due, risultati incensurati. Secondo le prime informazioni, una delle due famiglie risiede a Tor Bella Monaca, mentre l'altra, composta da figlio, moglie e marito, vive in Francia. Si trovava in Italia per festeggiare il compleanno di un parente in un ristorante di Roma.

Indagini in corso sulla dinamica della sparatoria

L'ipotesi più plausibile, al momento, è quella di una lite con persone incontrate al rientro dalla festa al civico 11 di Largo Mengaroni. All'incontro è seguita l'esplosione dei colpi di arma da fuoco nell'androne del palazzo e lungo la rampa delle scale che portano al primo piano.