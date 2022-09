Spari a Spinaceto, auto a forte velocità investe un agente: poliziotto esplode un colpo per fermarla Viaggia a forte velocità in auto per le vie del quartiere di Spinaceto, poi investe un agente ferendolo: un poliziotto spara contro lo pneumatico per fermarlo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel corso della tarda serata di ieri, domenica 18 settembre 2022: nel quartiere di Spinaceto, nel quadrante a sud est della capitale, verso le ore 23.39, è stata segnalata alle autorità la presenza di un'automobile che si muoveva a forte velocità fra le vie della zona. In particolare, un uomo stava guidando in maniera spericolata la sua automobile su via Salvatore Lorizzo.

La segnalazione è arrivata da parte di altri automobilisti che si trovavano a percorrere a quell'ora le vie del quartiere: sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti, due volanti e il nucleo Radiomobile di Spinaceto.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Una volta arrivato l'allarme, in breve tempo i poliziotti sono riusciti a rintracciare l'automobile che si era fermata in via Salvatore Lorizzo. Gli agenti hanno provato ad avvicinarsi, ma l'uomo al volante si è rifiutato di sottoporsi al controllo e ha ricominciato la sua folle corsa: ha messo in moto l'automobile ed ha ripreso la sua folle corsa senza freni. Neppure la presenza di un poliziotto in mezzo alla strada ha bloccato la fuga dell'uomo. Il poliziotto, il capopattuglia della squadra di Spinaceto è stato investito ed ha riportato una ferita al ginocchio. In risposta, il capopattuglia di una delle volanti, per provare a porre un freno alla corsa dell'uomo, ha esploso un colpo di pistola: lo sparo ha colpito uno pneumatico ed è riuscito a forarlo.

La fine della fuga e l'arresto

Nonostante lo pneumatico forato dal proiettile, l'uomo ha continuato la sua fuga fino a largo Lido Duranti, a poco più di un chilometro di distanza da via Salvatore Lorizzo. È qui che i poliziotti lo hanno raggiunto: si tratta di un cittadino italiano di 40 anni. Dopo averlo fermato, è stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.