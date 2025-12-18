Spari a Settecamini, gambizzato in strada un 40enne senzatetto: indagini in corso

Spari nel quadrante est della Capitale, nella zona di Setteville. È successo nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 dicembre 2025, poco prima della mezzanotte, nella via di Settecamini. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori sanitari del 118 che si sono precipitati verso un quarantenne senza fissa dimora rimasto gravemente ferito alle gambe dopo essere stato raggiunto da uno dei colpi di arma da fuoco. A sparare un individuo che sarebbe arrivato in automobile e scappato subito dopo aver esploso i colpi. Le indagini sono ancora in corso.

Senza fissa dimora di 40 anni gambizzato: cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono a ieri sera, mercoledì 17 dicembre 2025, verso le ore 23.40. È avvenuto in via di Settecamini, nell'omonimo quartiere oltre il Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un individuo arrivato in automobile è sceso e ha esploso dei colpi verso un quarantenne che si trovava in strada, dove vive come senza fissa dimora. Dopo averlo gambizzato è scappato via. Sul posto sono immediatamente arrivati operatori del 118 e poliziotti subito che l'allarme è scattato.

Cosa è successo ieri sera a Settebagni

Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono arrivati immediatamente e l'hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Nel frattempo gli agenti della polizia di Stato hanno immediatamente aperto le indagini. Hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha raccontato loro dell'arrivo dell'aggressore in auto. Avrebbe accostato al marciapiede, avrebbe estratto una pistola e poi avrebbe sparato contro di lui, puntando alle gambe. Poi è scappato via.

Come sta il quarantenne gambizzato a Settebagni

Lo ha colpito a una tibia. Il quarantenne si trova in condizioni ancora critiche, ma non è in pericolo di vita. Gli agenti stanno continuando ad indagare per cercare di ricostruire l'accaduto, comprendere il movente degli spari e per cercare di identificare l'aggressore.