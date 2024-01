Spari da una macchina a Corviale a Roma: morto un 33enne, ferito un altro uomo Due uomini sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco a largo Edoardo Tabacchi a Roma, zona Corviale. Uno dei due, un 33enne, è morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio.

Spari a Corviale, periferia di Roma. Due uomini sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco a largo Edoardo Tabacchi. Uno è ferito a una gamba, ma le sue condizioni non sono gravi. È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo. L'altro è stato ferito al torace ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Si tratta di un ragazzo di 33 anni.

Le persone che hanno sparato sono fuggite a bordo di un'automobile, una Fiat Panda bianca, e tuttora sono ricercate dalle forze dell'ordine. I colpi sarebbero stati esplosi dalla vettura in corsa.

A chiamare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selce, che si stanno occupando delle indagini.

Il fatto è avvenuto alle 19.30 di oggi, 15 settembre. I due uomini feriti sono entrambi di nazionalità italiana.

"Unarma esprime profonda preoccupazione e sdegno per l'ennesimo atto di violenza avvenuto oggi in Largo Edoardo Tabacchi/Via Ettore Ferrari, nei pressi delle stazioni Trullo e Complesso Eur. Due giovani sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco, con uno di loro gravemente colpito al torace, attualmente in ambulanza in stato critico", informa una nota a firma di Antonio Nicolosi, segretario generale Unarma, associazione sindacale Carabinieri.

"L'autore o gli autori di questo vile attacco sono in fuga a bordo di un'auto Fiat Panda bianca. Le forze dell'Arma stanno attivamente perseguendo i responsabili per garantire giustizia. Il nostro pensiero va alle vittime, e siamo in contatto con le autorità per assicurare il massimo impegno nelle indagini. Diffonderemo ulteriori aggiornamenti man mano che nuove informazioni saranno disponibili. La solidarietà della comunità è essenziale in momenti come questo, e insieme possiamo combattere contro la violenza e perseguire la giustizia", si legge ancora nella nota.