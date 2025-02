video suggerito

Spara in testa a un negoziante, ma la pistola si inceppa: arrestato per tentato omicidio I poliziotti hanno arrestato per tentato omicidio un 27enne, che ha sparato in testa ad un negoziante a Torrevecchia. La pistola fortunatamente si è inceppata ed è vivo.

A cura di Natascia Grbic

Ha provato ad uccidere un negoziante di via di Torrevecchia a Roma, sparandogli in testa. Un tentativo fallito, perché quando ha premuto il grilletto la pistola si è inceppata. Così gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un ventisettenne, che dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Vittima dell'aggressione è un uomo di quarantanove anni.

La vittima aveva denunciato più volte l'aggressore

Secondo quanto ricostruito il ventisettenne avrebbe più volte rubato la merce dal minimarket di via di Torrevecchia. Il quarantanovenne se ne è accorto e lo ha denunciato per furto. Il tentato omicidio sarebbe da ricondurre ad una vendetta nei confronti del negoziante. Lo ha raggiunto nell'esercizio commerciale all'angolo con via delle Valli del Fontanile, lo ha massacrato di botte, colpendolo alla testa diverse volte con il calcio della pistola.

Punta la pistola in testa alla vittima ma l'arma si inceppa

Il ventisettenne ha poi puntato la pistola alla testa della vittima con un colpo in canna e ha premuto il grilletto. Non l'ha ucciso solo perché l'arma si è inceppata. Il quarantanovenne spaventato ha chiamato Iil Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato della squadra mobile della questura di Roma e del distretto di Primavalle, che hanno ascoltato l'uomo e raccolto le informazioni necessarie ad avviare le ricerche. Hanno identificato e rintracciato l'autore del gesto e lo hanno arrestato per tentato omicidio. D'aiuto nelle indagini si sono rivelate le immagini immortalate dalle telecamere.