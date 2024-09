Stesa al Quarticciolo: 26enne crivella di colpi la saracinesca di un bar, incastrato da un video su TikTok Si è ripreso mentre sparava al poligono con la mano sinistra e ha pubblicato il video su TikTok: è stata una prova decisiva per l’arresto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Le immagini degli spari contro la saracinesca al Quarticciolo.

È stato incastrato da un video che ha pubblicato lui stesso su TikTok. È quanto accaduto ad un ventiseienne di San Basilio che lo scorso aprile, nella notte, ha esploso contro una saracinesca chiusa di un bar in via Molfetta al Quarticciolo, in quel momento chiuso, 8 colpi di arma da fuoco. Già noto alle forze dell'ordine, è gravemente indiziato del reato di detenzione e porto abusivo di armi da sparo.

Il ventiseienne, dopo mesi di indagini, è stato riconosciuto grazie ad un video girato al poligono e pubblicato su TikTok, mentre faceva fuoco con la mano sinistra che, comparato con le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianze, hanno accertato la sua identità.

Pubblicato un video su Tik Tok e viene arrestato

Le indagini sul caso erano in corso da qualche mese quando, fra i vari elementi raccolti, è spuntato anche un video su TikTok in cui appare proprio l'indagato. Nei secondi del video, il ventiseienne si riprende mentre spara in un poligono. Per farlo, utilizza la mano sinistra. La stessa che ha utilizzato anche l'uomo che ha sparato verso la saracinesca del bar lo scorso primo aprile. Per i carabinieri che stanno facendo gli accertamenti, sembra non esserci dubbio: potrebbe essere stato lui a parlare.

Gli spari contro il bar

Le indagini sono scattate subito, nella mattina dello scorso primo aprile, non appena scoperti gli 8 colpi di arma da fuoco sulla saracinesca, tutti bossoli di cartucce calibro 9×21. Attraverso le telecamere di sorveglianza, i militari sono riusciti anche a ricostruire i movimenti di un'automobile poco prima degli spari: si tratta di un ulteriore elemento a carico dell'indagato. Il movente, però, resta ancora da chiarire. Nei suoi confronti la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal Gip del locale Tribunale l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il bar contro cui sono stati esplosi i colpi lo scorso aprile.