Al Quarticciolo qualcuno ha sparato contro la saracinesca del bar Maximo Indagini in corso al Quarticciolo, Roma: qualcuno ha sparato alcuni proiettili contro la saracinesca del bar tabacchi Maximo in via Molfetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Spari nella notte contro la saracinesca del bar tabacchi Maximo in via Molfetta, zona Quarticciolo a Roma. Stando a quanto si apprende, il titolare dell'esercizio commerciale si è accorto dei colpi sparati contro il suo locale questa mattina intorno alle 7. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. e della Compagnia Casilina e successivamente anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci per effettuare i rilievi tecnico-scientifici del caso.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, sono state avviate immediatamente le indagini per tentare di identificare i responsabili. Tutti i filmati realizzati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre stava aprendo il locale il barista ha sentito i colpi di pistola e ha subito segnalato l'accaduto al 112.