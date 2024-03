Spara all’amico con il fucile da softait ma lo prende nell’occhio: 24enne condannato a sei mesi Il ragazzo si è difeso dicendo che non voleva assolutamente far male all’amico, e che voleva solo scherzare. Ma al ventenne è stata lesionata gravemente la retina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un ragazzo di 24 anni è stato condannato a sei mesi di reclusione per aver colpito un suo amico nell'occhio mentre giocava con un fucile di softair. L'accusa per il giovane è di lesioni colpose. Non solo: secondo quanto riportato da Il Messaggero, dovrà anche corrispondergli un risarcimento da quantificare in sede civile dato che ha perso numerosi gradi di vista ed è rimasto ipovedente.

Quella che si è rivelata essere una tragedia era cominciata in realtà come uno scherzo da buontempone. Il 24enne, che abita a Veroli, stava giocando nel giardino di casa con un fucile da softair, con il quale stava colpendo dei bersagli di cartone. Quando ha visto arrivare il suo amico e vicino su un motorino, gli è corso incontro con il fucile e gli ha iniziato a sparare per colpirlo con i pallini. Uno di questi lo ha purtroppo colpito nell'occhio. Il ventenne ha cominciato a urlare, l'occhio si era gonfiato e gli faceva malissimo. Portato in ospedale, è stato sottoposto ad accertamenti: appena capita la gravità della situazione, i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, che non gli ha permesso di recuperare la vista, andata progressivamente peggiorando. Il ventenne ha poi subito altre due operazioni, senza però risolvere nulla dato che la retina era ormai danneggiata. Ha quindi così di denunciare l'amico, fino a processo con l'accusa di lesioni colpose.

L'imputato si è difeso dicendo che non voleva assolutamente far male all'amico, e che voleva solo scherzare. Intenzioni che però, di fronte alla gravità di quanto accaduto, non sono contate, costandogli una condanna a sei mesi di reclusione.