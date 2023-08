Spaccia droga fra gli ombrelloni: agli arresti domiciliari un 44enne ciociaro Ad essere arrestato il gestore di uno stabilimento di Terracina dopo il blitz della Guardia di Finanza che, nella perquisizioni, lo hanno trovato in possesso di una grande somma di contante e di hashish.

A cura di Beatrice Tominic

È stato arrestato dagli agenti della Guardia di Finanza D.T., ciociaro di 44 anni e gestore di uno stabilimento a Terracina, sul litorale pontino, dopo essere stato sorpreso con più di un chilo di hashish e 12mila euro in contanti. Il blitz, avvenuto nello stabilimento balneare che si trova nella zona del Sisto, nella strada che da Terracina porta a San Felice Circeo.

Come riporta il Messaggero, da tempo gli agenti della Finanza stavano effettuando controlli sull'uomo, sospettato di procurare ai bagnanti che ne facevano richiesta, oltre al servizio di noleggio di lettino ed ombrelloni, anche sostanze stupefacenti.

Sorpreso a consegnare droga ai bagnanti

Prima ha estratto un panetto marrone dal marsupio e lo ha consegnato ai bagnanti. Poi, si avvicinato ad un altro gruppo di avventori e ne ha lasciato uno ancora più grande: 15 nel primo caso, circa 79 nel secondo. Le sostanze erano custodite in un magazzino insieme a sdraio e ombrelloni.

Non appena notato lo scambio, i finanzieri hanno iniziato a perquisire la zona e dentro ad una sacca che conteneva canne da pesca hanno rinvenuto un involucro contenente cocaina, un coltello ed un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Ispezionata anche l'abitazione in cui l'uomo vive insieme ai genitori: qui, in uno scaffale, gli agenti hanno rinvenuto oltre un chilo di hashish e 12.490 euro in banconote da venti, cinquanta e cento euro.

L'arresto del 40enne

Nel corso della convalida dell'arresto, l'uomo avrebbe dichiarato di fare uso personale della sostanza, acquistata in spiaggia dai bagnanti e che i soldi sarebbero stati il guadagno del lavoro di noleggio estivo. Oltre cinquemila euro sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari: non dovrà comunicare con persone diverse dai suoi familiari.