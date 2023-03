Sottoposto al controllo, prova a colpire carabinieri con una spranga: 42enne ai domiciliari È stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver provato a colpire i carabinieri con una spranga di ferro per sottrarsi ad un controllo. Denunciato anche il 55enne che si trovava con lui.

A cura di Beatrice Tominic

Lo hanno fermato per un controllo, quando sono stati aggrediti: è successo la scorsa notte, durante un turno di pattuglia per controlli di routine nella zona a sud est della capitale, nel comune di San Cesareo, in provincia di Roma da cui dista poco meno di una quarantina di chilometri.

I carabinieri della compagnia di Palestrina si trovavano in servizio per effettuare le verifiche di rito quando hanno notato due uomini che si aggiravano intorno ad un deposito di carburanti. Insospettiti dai loro atteggiamenti, hanno deciso di fermarli per un controllo: si trattava di un 42enne e di un 55enne che, in seguito, sono stati rispettivamente arrestati e denunciati.

L'intervento dei carabinieri

I militari si sono avvicinati ai due e hanno iniziato le loro verifiche, ma mentre era in corso l'identificazione, uno dei due ha estratto dalla propria giacca una spranga di ferro e ha provato a colpire i carabinieri per sottrarsi al controllo. Si tratta di un 42enne di origine romena, domiciliato a Roma, immediatamente bloccato e disarmato. Con lui un uomo di 55 anni di origine moldava.

I carabinieri hanno proseguito con il loro controllo e hanno trovato i due uomini in possesso di vari arnesi da scasso e di un furgone parcheggiato non molto distante: all'interno del mezzo sono state rinvenute alcune taniche vuote ed una pompa elettrica.

L'arresto del 42enne

I militari hanno poi provveduto ad arrestare il 42enne per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e hanno denunciato entrambi perché trovati in possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli: tutto il materiale che avevano con sé è stato posto sotto sequestro. Dopo l'arresto il 42enne è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria: successivamente, nei suoi confronti, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.