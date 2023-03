Soste irregolari a Roma: ecco come gli agenti ogni giorno fanno 3500 multe Sono 3500 le multe per sosta irregolare che vengono effettuate dalla Polizia Locale ogni giorno a Roma: ecco come operano gli agenti.

A cura di Beatrice Tominic

Tremilacinquecento multe al giorno per sosta irregolare: questa la cifra a cui ammontano le sanzioni della Polizia Locale di Roma Capitale ogni giorno fra le vie del centro città. Questo è possibile anche grazie alle nuove tecnologie che permettono la stampa immediata del preavviso di accertamento che, pur non essendo obbligatorio del Codice della Strada, è l'unico strumento che permette agli automobilisti di venire a conoscenza della sanzione subita senza dover aspettare la notifica del verbale (che richiederebbe anche alcune settimane).

Il ruolo della Polizia Locale

La presenza degli agenti della Polizia Locale è aumentata: oltre ad avere la funzione di deterrente per i comportamenti scorretti, "rappresenta un sistema preventivo ed educativo verso gli utenti della strada, finalizzato a restituire le nostre vie alla fruibilità di auto e pedoni", come spiega la stessa Locale.

Secondo quanto esposto, l'aumento degli agenti lungo le vie della città ha una funzione potrebbe migliorare l'esperienza di automobilisti e pedoni sulle strade della capitale.

La task force delle ultime settimane

Nelle ultime settimane, però, l'impegno è andato incrementandosi su tutti i municipi, dove è in corso una massiccia task force da parte dei vigili urbani.

Sono proprio loro che, sfruttando le nuove tecnologie che permettono la stampa immediata del preavviso di accertamento, secondo il modulo attivo già dal 2021, ogni giorno effettuano circa 3500 multe. Si tratta di una cifra importante, calcolando che ogni multa presa in considerazione da questo dato rappresenta una sosta irregolare segnalata e trovata in giro per la città.