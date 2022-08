Sospesi i treni da Roma all’aeroporto di FIumicino: ecco quando

Per tre giorni, da venerdì 19 agosto a domenica 21 agosto, la circolazione dei treni sarà sospesa (per lavori programmati) tra le stazioni di Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. In quei tre giorni tutti i treni alta Velocità saranno cancellati nel tratto tra Roma Termini e Fiumicino aeroporto. I treni del Leonardo Express, che collega velocemente Roma Termini con l'aeroporto di Fiumicino saranno sospesi e sostituiti da un servizio di bus navetta no stop che coprirà il collegamento tra termini e l'aeroporto. Non sono previste fermate intermedie.

Infine, segnala ancora Trenitalia, i treni regionali della linea Orte-Roma Tiburtina-Fiumicino Aeroporto si fermeranno a Roma Ostiense e da Ostiense verrà attivato un servizio navetta fino a Fiumicino aeroporto e viceversa. In questi tre giorni i bus sostitutivi che prenderanno il posto dei treni saranno di tipo Gran Turismo con 50 posti per i passeggeri. Si fermeranno nei piazzali davanti alle stazioni, tranne alcune eccezioni:

a Fiumicino aeroporto, la fermata sarà a via Generale Felice Santini altezza parcheggio D; a Parco Leonardo, in via Romano altezza stazione; a Fiera di Roma, in via Roselli altezza stazione FS; a Ponte Galeria, in via Portuense fermata ATAC/COTRAL; Muratella, fermata ATAC su via della Magliana; Magliana, fermata ATAC stazione Magliana su via della Magliana; Roma Tiburtina, fermata sulla circonvallazione Nomentana altezza uscita metro; Roma Tuscolana, altezza fermata ATAC su via Monselice; Roma Termini, in piazza dei Cinquecento presso la fermata bus della linea 50; Roma Nomentana, altezza fermata COTRAL su piazza Addis Abeba; Fidene, corrispondenza con la fermata ATAC altezza stazione FS su via Incisa Val d’Arno; Settebagni, fermata ATAC/COTRAL a via Salaria altezza bivio stazione FS.