Sorpreso a rubare in appartamento, scappa ma viene bloccato: arrestato ladro professionista 62enne Il ladro, esperto di furti d’appartamento, è stato raggiunto dagli agenti grazie alla segnalazione di un residente che aveva riconosciuto l’uomo da alcune foto circolate online nei gruppi di quartiere nei giorni scorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo ha notato all'interno del palazzo in cui vive e ha allertato immediatamente le forze dell'ordine: il volto dell'uomo che si aggirava nello stabile gli era familiare. Le foto dell'intruso, un ladro professionista esperto di furti di appartamento, da tempo stavano girando nel web, nei gruppi di quartiere dei social network. A far scattare l'allarme, allegando le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, i residenti di alcuni comprensori nella zona di Roma nord.

Il riconoscimento da video e foto pubblicati online

Nelle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, residenti e condomini vedevano con i loro occhi il ladro in azione. L'uomo, un sessantaduenne, prima studiava orari e spostamenti dei proprietari di casa, poi, a volto scoperto, riusciva ad introdursi negli appartamenti derubandoli.

Questi video non erano passati inosservati neanche alla residente di via Brandano, nella zona di viale Eritrea, che ha fatto scattare l'allarme: una volta compreso che si trattava del ladro, ha chiamato immediatamente un ispettore di polizia del commissariato Vescovio. Libero dal servizio, ha raggiunto lo stabile e nel frattempo ha chiamato la sala operativa della questura, chiedendo l'intervento della volante.

Leggi anche Sorpreso a casa della ex il giorno di Capodanno dopo il divieto di avvicinamento: arrestato 48enne

L'intervento degli agenti

Non appena intervenuti gli agenti hanno notato l'uomo che, saltando da un'abitazione al primo piano rialzato del condominio, si è dato alla fuga. Subito dietro di lui hanno iniziato ad inseguirlo gli agenti fino a quando, in piazza Volsinio, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.

Nel frattempo altri agenti hanno continuato gli accertamenti nel palazzo da cui era scappato il sessantaduenne: hanno trovato una porta manomessa e hanno riscontrato il furto di alcuni oggetti, poi trovati addosso al ladro. Oltre al bottino, il sessantaduenne aveva con sé anche cinque chiavi artefatte per serratura Europea, una torcia tascabile e un paio di guanti in tela bianca. Noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è stato arrestato.