Sorpreso in macchina con 50 chili di coca ‘bio’: arrestato 41enne, doveva rifornire i pusher di Roma L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 41enne è stato sorpreso in auto con 50 chili di cocaina purissima, quando gli agenti lo hanno bloccato la stava spostando in un’altra macchina per le consegne agli spacciatori di Roma. La droga e le auto sono state sequestrate.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia del III Distretto Fidene perché sorpreso mentre stava movimentando oltre 50 chili di cocaina da una macchina all'altra. Un passaggio fatto sì di sera, ma in una strada pubblica, e che non è sfuggito alle forze dell'ordine che da qualche giorno stavano controllando la zona. Gli investigatori erano venuti a conoscenza che in una via di Colle del Sole, periferia est della capitale che si trova tra Borghesiana e Setteville, avveniva sistematicamente un trasbordo di droga. E hanno deciso così di controllare, appostandosi per diversi giorni nella strada a vedere cosa avveniva.

Gli appostamenti della polizia

Gli appostamenti sono continuati fino a ieri sera, quando gli agenti hanno visto arrivare una Micra che si è messa vicino a una Yaris già parcheggiata. Il conducente è sceso, si è avvicinato alla Yaris, l'ha aperta, e ha cominciato a spostare parecchie cose da una macchina all'altra. A quel punto i poliziotti sono scesi, bloccando il 41enne e chiedendogli cosa stesse facendo. Dal contenuto della macchina però, era abbastanza chiaro: dentro la Micra c'erano 50 chili di cocaina tutta divisa in panetti con scritto sopra ‘bio'. Erano ben in vista sul cofano, mentre sulla Yaris il pusher li stava nascondendo, molto probabilmente perché era l'auto con cui poi avrebbe fatto i giri per rifornire i vari grossisti nella città. Il 41enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre le auto e la cocaina sono state sequestrate. Gli agenti stanno lavorando per scoprire la provenienza e la destinazione dei 50 chili di cocaina.