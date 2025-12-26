Sorpresa natalizia al San Camillo, infermiere portano regali ai pazienti e improvvisano una tombolata

La tombolata di Natale al San Camillo

Sopresa nel pomeriggio di Natale all'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. Nel reparto di Chirurgia Vascolare ieri, 25 dicembre, non è stata una semplice giornata di lavoro durante le festività natalizie, ma anche un'occasione da condividere con i pazienti, affinché nessuno si sentisse solo. Così un luogo di cura si è trasformato in uno spazio di vicinanza, calore e gioia. Il dottor Alfonso Pannone, responsabile della UOS di Flebologia, aveva deciso di essere in servizio a Natale per permettere ai colleghi più giovani di trascorrerlo con le rispettive famiglie. Non immaginava, però, che quel pomeriggio il reparto si sarebbe animato con tante risate e l'atmosfera natalizia.

L’idea di festeggiare il Natale con i pazienti nasce da due infermiere, Roberta Cenci e Francesca Golizio, che ieri erano in turno. Una decisione spontanea, nata dal desiderio di portare un po’ di calore e aria di famiglia ai pazienti costretti a passare le festività in ospedale. "L’idea di organizzare una tombola è tutta ed esclusivamente delle due infermiere – spiega a Fanpage.it Pannone. "Non solo non mi sono sottratto, ma ho condiviso con gioia. Hanno acquistato i cerchietti natalizi, il cappello e la cravatta per me, e tutti i regali da mettere in palio, dall’ambo alla tombola".

A metà pomeriggio, appena il reparto lo ha consentito, i tavoli sono stati sistemati nel corridoio. Pazienti e familiari sono stati invitati a partecipare, creando un momento di comunità inatteso e prezioso. "Tutto si è svolto in un clima di serenità, gioia e forte condivisione" prosegue il medico. "Credo che chi lavora nella sanità non debba limitarsi a curare il corpo, ma anche l’anima, soprattutto in giornate come queste, che di solito si trascorrono con le persone più care".

Le infermiere entusiaste dell'iniziativa hanno detto: "Abbiamo organizzato la tombola con il consenso del caposala, del primario e del medico in turno. Un piccolo gesto, accompagnato da semplici pensieri, per regalare un momento di serenità. La salute parte anche dall’animo, ed è per questo che abbiamo ritenuto questa iniziativa una priorità. Siamo felici dell’apprezzamento e del calore ricevuto dai pazienti". Una tombola improvvisata con cartellone e cartelle, numeri estratti e sorrisi. Per infermieri e personale dell'ospedale San Camillo-Forlanini è stata un'occasione di andare oltre il dovere, ricordando che la cura è fatta anche di ascolto e presenza.