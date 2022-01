Sora, donna di 40 anni precipita da un palazzo in costruzione: è in condizioni disperate Sul caso indagano i carabinieri, che vogliono capire se quello della donna sia stato un gesto volontario oppure un tragico incidente.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di quarant'anni è caduta a Sora, in provincia di Frosinone, da un palazzo in costruzione. Portata immediatamente in ospedale, è in gravissime condizioni. Sul caso indagano i carabinieri: al momento non è ancora noto se il suo sia stato un gesto volontario o se sia stata vittima di un tragico incidente. Le indagini sono attualmente in corso, i militari molto probabilmente sentiranno le persone vicine alla 40enne in modo da cercare di capire cosa è accaduto e come sia stata possibile una cosa del genere.

I fatti risalgono a questa mattina. Poco prima delle 11 i residenti che abitano in località Ponte Olmo hanno sentito un tonfo e poi delle grida disperate. La donna era per terra, in condizioni gravissime, e in stato di incoscienza. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118, che non appena sono arrivati sul posto hanno stabilizzato la donna e l'hanno portata d'urgenza nel più vicino ospedale per farle avere le cure del caso. Per velocizzare il trasporto hanno fatto arrivare un'eliambulanza, in modo da non perdere tempo e trasferirla immediatamente in ospedale. I medici stanno facendo di tutto per lei al fine di salvarle la vita, ma la prognosi è ancora riservata e le sue attuali condizioni non sono note. La donna è stata trasferita in un ospedale di Roma.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. I militari proveranno a vedere se vi siano testimoni che hanno assistito alla scena, in modo da capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. La donna è precipitata per diversi metri prima di toccare il suolo: un volo che le ha lasciato lesioni gravissime sul corpo.