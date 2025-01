video suggerito

“Sono un poliziotto, mi hanno rubato l’auto, aiutami”, poi truffava le vittime: arrestato finto agente Un uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato dopo aver derubato diverse persone con la tecnica del finto poliziotto. Le indagini dopo varie denunce da parte delle vittime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

È stato arrestato a Roma dagli agenti del commissariato Porta Pia un uomo che ha truffato decine di persone con la tecnica del finto poliziotto. L'ultimo colpo, l'uomo ha tentato di metterlo a segno all'interno dell'Università la Sapienza, ai danni di un camionista che era lì per lavoro. I poliziotti però, che stavano indagando su di lui da diverso tempo ormai, lo hanno intercettato proprio mentre portava via il marsupio del malcapitato, e lo hanno arrestato. L'accusa per lui è di furto aggravato.

Le indagini sono cominciate a seguito di una serie di denunce da parte di persone che venivano truffare, tutte con la stessa modalità. L'uomo, che fingeva di essere un poliziotto in difficoltà, prima carpiva la loro fiducia, e poi le derubava. Vittime non solo persone anziane, ma anche adulti che si fidavano dell'uomo e si prestavano ad aiutarlo, credendo ne avesse bisogno.

L'ultimo colpo messo a segno dall'uomo è avvenuto all'interno dell'Università la Sapienza di Roma. Dopo aver adocchiato un camionista che stava consegnando delle bombole di azoto e ossigeno all'ateneo, il truffatore si è avvicinato fingendo di essere un agente a cui era stata appena rubata l'auto di servizio con all'interno tesserino e pistola d'ordinanza. Il camionista, pensando che fosse in buona fede, ha acconsentito a dargli un passaggio "fino al commissariato". Mentre erano in strada però, l'uomo con una scusa gli ha chiesto di fermarsi e, non appena la vittima si è distratta, gli ha rubato il marsupio con all'interno 170 euro in contanti e vari effetti personali.

I poliziotti, che hanno visto la scena, hanno bloccato il truffatore e lo hanno arrestato. La refurtiva è stata riconsegnato al proprietario, mentre l'uomo ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria dopo la convalida del tribunale. Deve rispondere di furto aggravato.