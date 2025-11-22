Sonia con endometriosi e fibromialgia: “Tube maciullate dall’infezione, mi dicevano non hai nulla”

Sonia Capparella

"Endometriosi e fibromialgia hanno sconvolto la mia vita. Avevo dolori insopportabili e mi dicevano non hai nulla, ma non mi sono arresa". Sonia Capparella, 24enne della provincia di Roma laureata in Scienze della Comunicazione, racconta a Fanpage.it la sua storia clinica, di come in alcune occasioni in ambiente sanitario non sia stata creduta, ma che non si è lasciata abbattere, arrivando a ottenere la diagnosi.

"Non mi sono rassegnata, ho continuato a chiedere aiuto"

"Il mio è un percorso lungo e soprattutto tormentato, tutto inizia nel 2023 anche se avvisaglie della sofferenza del mio corpo sono iniziate molto prima". Un dolore incessante e insopportabile nel basso addome porta Sonia, allora 22enne a fare più di quattro accessi di fila al pronto soccorso. "La risposta che ricevevo era sempre la stessa: non hai nulla. Ma io che avessi qualcosa lo sapevo, e infatti non mi sono rassegnata e ho continuato a chiedere aiuto".

Dopo ulteriori accessi e sofferenze, dopo più di un anno di agonia Sonia riesce a farsi ascoltare. "Mi sono rivolta al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove ricoverano per una sactosalpingite bilaterale presente da molto". Si tratta nello specifico di una condizione patologica caratterizzata da una raccolta di liquido nelle tube di Falloppio, con l'occlusione degli osti tubarici, causata generalmente da un'infiammazione.

"Tube maciullate da infezione e focolai di endometriosi"

"Per tentare di guarire l'infiammazione ho fatto interminabili cicli di antibiotico, che non risolvendo il problema hanno portato nel 2024 a operarmi in laparoscopia – continua a raccontare Sonia – Le mie tube, soprattutto una, ormai maciullate dall'infezione. E in più, mi trovarono focolai di endometriosi. Tuttora non so se il mio apparato riproduttivo funziona correttamente, poiché nell'intervento eseguito magistralmente dallo staff del Gemelli hanno aperto e pulito le tube, ma la motilità – la capacità di muoversi e contrarsi per trasportare l'ovulo verso l'utero – ad oggi è sconosciuta".

L'appello di Sonia: "Strumenti e tutele"

Sonia reduce da quetsa esperienza sperava che il peggio fosse passato, ma a pochi giorni dall’operazione, comincia a stare male. "Dolori ovunque, a quel tempo facevo anche cinque lavori, ero fuori sede e mi mantenevo da sola. Lavoravo in un ristorante full time e da portare cnque piatti insieme mi sono ritrovata a portarne a malapena uno, mi licenzio, la tristezza e lo sconforto mi travolgono". Ecco che arriva la seconda diagnosi, fibromialgia.

"Dolori h24 e una vita che ormai non è più mia, non decido più io per me, ma i dolori e la stanchezza". Sonia oggi vuole metterci la faccia come paziente a nome delle persone che come lei si trovano a dover fare i conti con con endometriosi e fibromialgia, e vuole lanciare un appello affinché vengano messi a disposizione strumenti: "Non siamo tutelati, non abbiamo nessuno che ci dia supporto e nessuno strumento per vivere dignitosamente. Ho speso interi stipendi per farmaci a meno di 25 anni e questo non è giusto".