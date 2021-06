Un nuovo sondaggio dell'istituto Winpoll per Il Sole 24 Ore sulle intenzione di voto dei romani alle elezioni comunali del prossimo ottobre, conferma la tendenza già rilevata da altre indagini: la coalizione di centrodestra, con il candidato Enrico Michetti, è in testa, ma al ballottaggio vincerebbe il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, su cui evidentemente convergerebbero almeno parte dei consensi raccolti al primo turno da Virginia Raggi e Carlo Calenda, rispettivamente terza e quarto nelle intenzioni di voto.

Per il 66% degli intervistati Roma in questi anni di amministrazione Raggi è ulteriormente peggiorata come qualità della vita. La sindaca uscente non andrebbe oltre il 21,3 % dei consensi, ma raccoglierebbe una dote