Solidarietà all'Eurospin di Ostia: ragazzo perde i soldi e una donna gli paga la spesa I fatti sono avvenuti stamattina, martedì 31 dicembre 2024, nel nuovo supermercato di Ostia. "Grazie per aver aiutato mio figlio", è il commento della madre del giovane.

A cura di Beatrice Tominic

Un momento di difficoltà superato grazie alla generosità di una sconosciuta. È quanto avvenuto nella mattina di oggi, martedì 31 dicembre 2024, al nuovo supermercato Eurospin di Ostia, ad un ragazzo della zona. Il giovane, una volta arrivato alla cassa con i prodotti da comprare, si è reso conto di non avere più con sé i soldi che si era portato per la spesa. Proprio quando pensava di aver perso la speranza di uscire dal negozio con la spesa, è arrivata la dolce sorpresa.

Perde i soldi all'Eurospin di Ostia: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla mattina di oggi, martedì 31 dicembre 2024. Come spesso accade, i supermercati nella giornata di San Silvestro sono pieni: c'è chi si è ridotto, spesso complice orari di lavoro estenuanti, a fare la spesa per il cenone all'ultimo momento e chi, invece, torna nei negozi per comprare "giusto le ultime cose".

Anche il supermercato di Ostia, il nuovo Eurospin aperto da poco, è stato preso d'assalto. E, durante la confusione mattutina, un ragazzo ha perso una banconota da 50 euro. A raccontare la sua storia, la mamma del giovane con un post pubblicato nel gruppo di quartiere di Facebook. Il ragazzo, come precisato dalla mamma che ha scritto e reso nota la sua storia, starebbe attraversando un periodo di difficoltà economica.

Il gesto di solidarietà all'Eurospin di Ostia

Una volta arrivato alla cassa del supermercato, il giovane si è accorto di non avere più con sé i soldi. "Quei 50 euro erano dedicati alla spesa, sicuramente gli sarà caduta la banconota da qualche parte al supermercato, ma non li ha più trovati – ha spiegato la donna, madre del giovane, firmandosi come membro anonimo – Ci tengo a ringraziare la signora che, vedendolo in difficoltà, ha pagato la spesa a mio figlio. Grazie di cuore".

La reazione alla storia: "Un meraviglioso gesto da parte di una bella persona"

Non sono tardati ad arrivare i commenti degli utenti sotto al racconto. "Confermo. Ho visto il ragazzo che parlava con un addetto al lavoro ed eravamo dispiaciuti per lui. W la persona che lo ha aiutato", ha scritto una partecipante al gruppo. Ma non è stata l'unica reazione.

Fatta eccezione per qualche malpensante, la maggior parte delle persone si è schierata con la signora che ha compiuto il gesto solidale: "Queste sono le notizie che vorrei leggere tutti i giorni", dice una residente. "Le persone belle ancora esistono, allora", continua un'altra.

"Un gesto da standing ovation. Che belle persone ci sono in questa città. Chapeau alla signora, che sia d'esempio per tutti", scrive un'altra. O ancora: "Complimenti a quella meravigliosa signora. Questi sono i gesti che toccano il cuore: buon anno a tutte quelle persone che ancora hanno un e che donano senza chiedere in cambio nulla".