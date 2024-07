video suggerito

Soccorso dal 118, durante il viaggio in ambulanza abusa dell’infermiera: arrestato Si trovava in ambulanza per essere trasportato all’Umberto I in codice rosso, quando ha abusato dell’infermiera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Hanno chiamato aiuto ed è stato soccorso. Una volta all'interno dell'ambulanza, però, ha abusato di un'infermiera ventiquattrenne. È successo nella giornata di sabato 13 luglio 2024, verso le 19.30. Ad abusare della donna, in quel momento al lavoro come infermiera, un cinquantacinquenne negoziante della zona. Sotto sfratto, stava distruggendo il suo negozio. Così alcuni residenti e passanti si sono iniziati a preoccupare e hanno chiamato le forze dell'ordine.

Il negozio distrutto e il primo soccorso

Quando lo hanno notato, il cinquantacinquenne stava distruggendo i locali del suo negozio, nel quartiere di San Lorenzo, in via dei Marsi. Sotto sfratto, era costretto ad abbandonare il locale, dove lavorava come sarto. Così ha deciso di danneggiare l'intero locale. La sua rabbia ha attirato l'attenzione di residenti e passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Secondo quanto appreso, il sarto era conosciuto nella zona e da tempo manifestava problemi psichiatrici anche piuttosto rilevanti.

Sul posto, sul tardo pomeriggio di sabato scorso, 13 luglio 2024, verso le 19.30, sono arrivati i poliziotti con gli operatori sanitari del 118. Gli agenti lo hanno bloccato e trasportato all'interno dell'ambulanza che lo stava trasferendo in codice rosso all'Umberto I.

La violenza sull'infermiera

Una volta chiuso il portellone dell'ambulanza, sarebbe iniziata la violenza. Durante il tragitto verso l'ospedale, il cinquantacinquenne si sarebbe divincolato dalla barella, slacciato i pantaloni e avrebbe abusato dell'infermiera, toccandole seno e parti intime. A quel punto la ventiquattrenne ha iniziato ad urlare, chiedendo aiuto. Gli operatori alla guida hanno accostato e i poliziotti sono intervenuti nell'ambulanza: il cinquantacinquenne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove resta a disposizione della magistratura, accusato di violenza sessuale.