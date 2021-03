Smottamento a Monterotondo, provincia di Roama, in via Nilde Iotti, incrocio con via Vallagati. Alle ore 15.00 circa la squadra di Montelibretti dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto. Stando a quanto si apprende, cinque automobili parcheggiate al lato della strada sono sprofondate a causa di una frana. Non è chiaro se ci siano persone coinvolte.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno disposto la chiusura della strada al traffico. Lo smottamento è stato causato dalle forti piogge cadute lungo tutto l'arco della mattinata di oggi, martedì 9 marzo.