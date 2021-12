Smarriscono il cane sull’Aurelia: ritrovato in Francia dopo tre anni, Ciuffo torna a casa a Natale Ciuffo era stato smarrito a settembre 2018 a Viterbo: trovato da una coppia sull’Aurelia, era stato portato in Francia ma nessuno aveva mai letto il microchip. Fino a questo Natale.

A cura di Natascia Grbic

Avevano smarrito il loro cane più di tre anni fa a Viterbo. Non hanno mai rinunciato a cercarlo, sperando prima o poi di riabbracciarlo. E durante questi giorni di festa, è arrivato il più bel regalo di Natale che mai avrebbero pensato di ricevere: Ciuffo, il loro vecchio amico a quattro zampe, è tornato a casa. Era stato trovato da una coppia di ragazzi sull'Aurelia, che non lo ha mai portato da un veterinario per far controllare il microchip. E lo hanno portato in Francia, dove molto probabilmente è stato con loro per tre anni. Nei giorni scorsi, Ciuffo è però stato nuovamente smarrito: portato in un canile francese, gli operatori hanno letto il microchip, risalendo così al contatto dei proprietari originari. Li hanno contattati, e il giorno di Santo Stefano si sono ricongiunti al loro amico, che quando li ha visti li ha accolti facendo feste come se non li vedesse da sole tre ore.

A dare l'annuncio del ritrovamento è stata la proprietaria di Ciuffo, che in tre anni aveva continuato a cercarlo diffondendo appelli e offrendo ricompense fino a 5mila euro per chi le riportasse indietro il cane. "Buonasera a tutti!Ciuffo è tornato a casa. Lui è arrivato in Francia, raccolto sull'Aurelia da una coppia. Dopo tre anni e tre mesi si è smarrito di nuovo. È stato preso e portato in un canile francese, loro hanno letto il microchip e avendo visto il volantino postato da noi, ci hanno contattato subito su Facebook. Volevo ringraziare tutti voi per l’immensa solidarietà ricevuta e Judith Verdi che mi ha supportato con il social. Buon Santo Stefano a tutti, Vi abbraccio". Solo qualche settimana fa, la proprietaria aveva nuovamente pubblicato gli annunci per Ciuffo. C'era chi aveva commentato dicendo che dopo tre anni era impossibile ritrovarlo. A Natale, la sorpresa più grande.