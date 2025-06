video suggerito

Slip e resti umani nel campo dove c'erano i corpi di Paun e Andrei: forse un'altra vittima del serial killer Trovati altri resti umani nel campo di Montecatini in cui sono stati trovati i corpi senza vita di Denisa Paun e Ana Maria Andrei. Si tratta di una ciocca di capelli, un paio di slip e una vertebra: potrebbero appartenere ad altre vittime di Frumuzache.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra il terreno a Montecatini dove si sta scavando con le ruspe, a destra il killer Vasile Frumuzache.

Una ciocca di capelli, un paio di slip e una vertebra. Questi i primi tre resti umani trovati nel corso del sopralluogo della giornata di ieri, mercoledì 11 giugno 2025, nel campo di Montecatini in cui Vasile Frumuzache aveva nascosto i corpi senza vita della trentenne Denisa Paun e della ventisettenne Ana Maria Andrei. Dalla mattina di ieri sono in corso accertamenti con le ruspe, sia nel giardino di casa di Frumuzache che nel terreno di Montecatini, fra il canneto e il casolare abbandonato. Ed è stato proprio qui che gli inquirenti hanno compiuto la nuova scoperta.

I resti umani trovati scavando nel campo di Montecatini

Nuovi resti umani sono emersi scavando nel campo di Montecatini dove Frumuzache, nei giorni scorsi e nove mesi prima, aveva abbandonato i corpi senza vita delle due donne che aveva ucciso. L'ipotesi che la guardia giurata trentaduenne possa aver ucciso altre donne, forse altre sex worker come Paun e Andrei, era già al vaglio degli inquirenti che hanno iniziato a cercare annunci di scomparsa a Montecatini e anche nelle altre città in cui l'uomo ha vissuto.

Il ritrovamento di tre reperti, avvenuto nella giornata di ieri, potrebbe dare una svolta all'indagine e aggravare ulteriormente la posizione di Frumuzache: la cioccia di capelli, gli slip nascosti sottoterra e, soprattutto, la vertebra, potrebbero essere riconducibili ad altre vittime di Frumuzache.

Le indagini in corso anche nella casa del killer

Nel frattempo non si arrestano i sopralluoghi anche a casa del killer e nel giardino dell'abitazione, a Monsummano, a pochi passi da Montecatini. Gli inquirenti hanno sequestrato numerosi oggetti che saranno presto sottoposti ad accertamenti scientifici. Vicino casa, Frumuzache aveva lasciato i resti della valigia utilizzata per trasportare Denisa Paun,i quattro coltelli bruciati e gli altrettanti cellulari (alcuni si trovavano anche nell'automobile). Qualora il numero delle vittime dovesse aumentare, gli inquirenti passeranno al vaglio anche ulteriori ipotesi. Non si esclude ancora del tutto, infatti, che Frumuzache possa aver agito per conto di un gruppo criminale che possa essere legato allo sfruttamento della prostituzione.