Siviglia-Roma, il piano per la finale di Europa League: viabilità, maxischermi e orari dei trasporti In programma oggi, mercoledì 31 maggio, a Budapest la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Nella Capitale i tifosi giallorossi si ritroveranno allo stadio Olimpico per seguire il match trasmesso su sei maxischermi. All’interno il piano sicurezza e tutte le modifiche per quanto riguarda bus e metro.

A cura di Enrico Tata

Roma si ferma per la finale di Europa League. In programma oggi, mercoledì 31 maggio, a Budapest in Ungheria la partita tra Roma e Siviglia, un match che i tifosi giallorossi seguiranno anche in città, allo stadio Olimpico, con sei maxischermi allestiti all'interno dell'impianto del Foro Italico.

I punti caldi della città saranno presidiati da oltre mille agenti e probabilmente saranno montate transenne e protezioni attorno ai più importanti monumenti del centro storico. Nelle vie del Tridente, al Colosseo e al Circo Massimo è previsto il maggiore afflusso di tifosi in caso di vittoria della Roma. Polizia, carabinieri e Guardia di finanza presidieranno inoltre piazza del Popolo, tradizionale ritrovo dei tifosi in caso di partite importanti, e piazza Venezia. Il piano sicurezza, tuttavia, è ancora in via di definizione e per il momento non è stato reso noto in via ufficiale.

Le misure di sicurezza

Per il momento, come detto, non è stato pubblicato il piano sicurezza per gli eventuali festeggiamenti di questa notte. Oltre mille agenti sorveglieranno la zona dello Stadio Olimpico e le principali vie e piazze del centro storico della Capitale, dalle vie del Tridente a piazza del Popolo, dal Colosseo al Circo Massimo e piazza Venezia.

Gli orari di autobus e metro

Atac fa sapere, sul proprio sito, che in occasione della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, le linee bus che transitano nella zona dello Stadio Olimpico termineranno anticipatamente il servizio su disposizione delle Autorità. In base alle indicazioni della questura, questi orari potrebbero ulteriormente cambiare.

Non sono previste modifiche, per il momento, agli orari delle metropolitane.

Questo l'elenco delle modifiche ai bus e ai tram:

LINEA 2

Ultima corsa da piazzale Flaminio: ore 22.21

ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.16

Il servizio navetta Valle Giulia-Risorgimento effettua le ultime partenze dai capolinea alle ore 22.30. Il servizio tram Valle Gulia-Centocelle resta attivo

Ultima corsa da Pincherle/Murialdo: ore 22.14

Ultima corsa da Clodio: ore 22.13

Ultima corsa da stazione metro B Laurentina: ore 22.12

Ultima corsa da Clodio: ore 22.29

Ultima corsa da stazione metro B Laurentina: ore 22:02

Ultima corsa da Clodio: ore 22:27

Ultima corsa da Risorgimento: ore 22.27

Ultima corsa da stazione Saxa Rubra: ore 22.06

Ultima corsa da via Lenin: ore 22.28

Ultima corsa da Clodio: ore 22.30

Ultima corsa da largo Sergio Pugliese: ore 22.17

Ultima corsa da Clodio: ore 22.27

Ultima partenza da Clodio: ore 22.24

Ultima partenza da Termini/via Giolitti: ore 22.21

Ultima partenza da stazione Sant'Agnese/Annibaliano: ore 22.15

Ultima partenza da Clodio: ore 22.15

Ultima corsa da stazione Ostiense: ore 21.49

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.13

Ultima corsa da stazione di Prima Porta: ore 22.08

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.30

Ultima partenza da Olgiata/via Conti: ore 22.07

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.25

Ultima corsa da Termini: ore 22.15

Ultima corsa da stazione La Giustiniana FL3: ore 22.17

Ultima corsa da Grottarossa: ore 22.19

Ultima corsa da metro A Lepanto: ore 22:16

Ultima corsa da circonvallazione Cornelia: ore 22.10

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.40

Ultima corsa da stazione Tiburtina: ore 22.16

Ultima corsa da via di Valle Aurelia: ore 22.16

Ultima corsa da piazza Cesare Baronio: ore 22.00

Ultima corsa da viale Giuseppe Volpi: ore 22.46

Ultima partenza da Termini: ore 22.26

Ultima partenza da piazza Mancini: ore 22.22

Ultima partenza da Termini: ore 22.26 Ultima partenza da piazza Mancini: ore 22.22 LINEA 911

Ultima partenza da ospedale San Filippo Neri: ore 22.13

Ultima partenza da piazza Mancini: ore 22.22

Viabilità e strade chiuse

Al momento non sono previste chiusure stradali al termine della partita, ma soltanto le consuete limitazioni al traffico nella zona dello stadio Olimpico, come avviene normalmente per le partite giocate all'interno dell'impianto del Foro Italico.