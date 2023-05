Roma – Siviglia, oltre mille agenti schierati nella zona dell’Olimpico per la finale di Europa League Mille agenti tra poliziotti, carabinieri e finanzieri pattuglieranno le vie del centro storico di Roma, la zona intorno lo stadio Olimpico e monitoreranno stazioni e aeroporti in vista della finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

A cura di Natascia Grbic

Sono oltre mille gli agenti delle forze dell'ordine che domani sera saranno impegnati nella capitale in vista della partita tra Siviglia e Roma. La finale di Europa League si giocherà a Budapest, in Ungheria, ma il piano sicurezza è stato approntato anche nelle zone intorno allo stadio Olimpico, dove sarà possibile – dietro presentazione del biglietto – assistere al match che sarà trasmesso sui maxischermi. Sono oltre 50mila i tifosi che assisteranno alla partita allo Stadio Olimpico, ma ne sono attesi molti di più in giro per la città, soprattutto in caso di festeggiamenti.

Tantissimi i tifosi giallorossi attesi fuori e dentro lo stadio, motivo per il quale al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Lamberto Giannini sono state prese tutte le misure per evitare eventuali problemi di ordine pubblico.

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza pattuglieranno il centro storico e si concentreranno soprattutto nelle zone di piazza del Popolo, piazza Venezia e al Tridente. Le principali piazze romane saranno transennate, mentre controlli saranno effettuati anche a piazza Mancini e nella zona di Ponte Milvio. Agenti saranno schierati anche nelle stazioni dei treni e negli aeroporti, in modo da monitorare la partenza dei tifosi giallorossi per Budapest.

Anche la viabilità cittadina subirà limitazioni importanti: a partire dalle 23 saranno sospesi gli autobus nella zona dello stadio, che riprenderanno la normale circolazione il giorno seguente. Vietata la vendita di bevande in vetro sia nella zona dello stadio Olimpico, sia in tutto il I Municipio. Il divieto durerà dalle 17 di mercoledì 31 maggio alle 7 di giovedì mattina.