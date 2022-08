Sistema Terracina, l’ex sindaca Roberta Tintari torna in libertà: disposto l’obbligo di firma I giudici del Tribunale del Riesame hanno stralciato quattro dei cinque capi d’imputazione a carico dell’ex sindaca Roberta Tintari, arrestata nell’ambito dell’inchiesta ‘Free Beach’.

A cura di Natascia Grbic

L'ex sindaca di Terracina Roberta Tintari arrestata nell'ambito dell'inchiesta ‘Free Beach' è stata rimessa in libertà. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, che ha revocato i domiciliari e disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Accolto il ricorso dagli avvocati Dino Lucchetti e Massimo D’Ambrosio. Alcuni capi d'imputazione sono stati annullati dai giudici, alleggerendo così la posizione di Tintari.

Il Tribunale del Riesame ha annullato i capi d'imputazione relativi ai contributi per il servizio di salvamento, l'autorizzazione per l'Ice Park, e le concessioni agli stabilimenti Sicilia Beach e White Beach. Resta l'accusa per la realizzazione di un ponte ciclopedonale con i finanziamenti europei.

Roberta Tintari è stata arrestata lo scorso 19 luglio insieme ad altre cinque persone con l'accusa di turbata libertà degli incanti e falso nella gestione dell'arenile comunale. Agli altri indagati, a vario titolo, sono stati contestati anche i reati di frode, indebite percezioni di erogazioni pubbliche e rilevazioni del segreto d'ufficio. Gli arresti, effettuati all'alba dai carabinieri, hanno prodotto un vero e proprio terremoto nel consiglio comunale di Terracina, oltre alle dimissioni di Tintari. Eletta nel 2020 con il centrodestra, è andata a ricoprire il ruolo di Nicola Procaccini dopo la sua elezione al Parlamento europeo.

Tra gli indagati, anche l'ex sindaco Procaccini, molto vicino alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. L'eurodeputato, accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità e turbata libertà degli incanti, ha dichiarato all'Agi di non avere nulla a che vedere con il sistema politico e imprenditoriale che avrebbe indirizzato la gestione del demanio marittimo a Terracina.

"Non ho ancora avuto modo di verificare con attenzione cosa esattamente mi viene attribuito, vedremo le carte – ha dichiarato Procaccini all'Agi – La cosa ovviamente non mi lascia indifferente, ma sono sereno e la affronterò come si affrontano tutte le cose della vita".