Il sindacato di Polizia Locale dell'UGL sabato 10 ottobre manifesterà in piazza San Giovanni contro l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Una parte dei Vigili Urbani scenderà quindi in piazza con i negazionisti del coronavirus, i neofascisti, Forza Nuova, i cospirazionisti del 5G e i teorici del complotto, dalla terra piatta a QAnon. E dichiarano che non hanno intenzione di rinunciare alla libertà per ‘una forma d'influenza particolarmente aggressiva'. Una mossa, questa del sindacato di Polizia Locale, che potrebbe mettere in imbarazzo il Comune di Roma, soprattutto perché i vigili sono tenuti a sanzionare i cittadini che girano senza mascherina, anche all'aperto. Nel caso della manifestazione del 10 ottobre poi, è improbabile che venga garantito il distanziamento sociale. E in un periodo in cui i contagi da coronavirus stanno aumentando, eventi di questo tipo possono essere potenzialmente molto pericolosi.

Sindacato UGL: "Basta rinunciare alla libertà"

"Siamo stati i primi, come Sindacato di Polizia Locale UGL, nel marzo scorso, a mettere da parte il nostro stesso istinto di conservazione e sospendere ogni tipo di rivendicazione sindacale fino alla fine dello stato d'emergenza", dichiarano in una nota congiunta Marco Milani, coordinatore della UGL Polizia Locale, e Sergio Fabrizi, segretario provinciale di Roma della Ugl Autonomie. "Allora non si sapeva molto del Covid 19 e il virus ci veniva presentato potenzialmente pericoloso, come un epidemia di ebola o di vaiolo. Nonostante i timori abbiamo continuato a svolgere il nostro servizio, in città paralizzate dalla paura, anche in imbarazzante mancanza di idonei dispositivi di protezione, dissuadendo e reprimendo, anche duramente, cittadini già provati da profonda crisi economica e sociale, dall'inottemperanza al rispetto delle regole dei DPCM. Oggi, pur senza sottovalutare, né minimizzare la pericolosità di una forma influenzale particolarmente aggressiva, riteniamo però come la stessa non possa, né debba essere gestita con continue reiterate quotidiane rinunce ai diritti di libertà, della persona e dei lavoratori o, ancor peggio, con l'introduzione di nuove regole difficilmente comprensibili a suon di pesanti sanzioni. L'"emergenza" non deve assumere il rischio di costituire alibi per l'incapacità di gestione del quotidiano e, pur senza voler abdicare ai doveri di chi veste un'uniforme, intendiamo manifestare in modo pacifico il nostro dissenso".

In piazza anche i Gilet Arancioni del generale Pappalardo

In piazza contro la ‘dittatura sanitaria' ci saranno anche i gilet arancioni del Generale Antonio Pappalardo. Che, la scorsa volta, aveva dichiarato che non sarebbe mai sceso in piazza accanto ad associazioni di estrema destra come Forza Nuova. Evidentemente ha però cambiato idea. "Indosseremo la mascherina? Non lo so ancora, ci riuniremo e decideremo come comportarci. Sappiamo che è inutile utilizzarla e che c'è una legge dello Stato che vieta di girare con il volto coperto. Il Covid-19 esiste ed è un'influenza seria. Non esiste invece la pandemia, perché parliamo di numeri talmente esigui da non giustificare assolutamente l'utilizzo di questa parola. Misure restrittive come quelle adottate non ci sono state con la spagnola, che ha causato milioni di morti, figuriamoci se possono essere giustificate per il Covid", spiega Pappalardo all'Adnkronos.

Forza Nuova dichiara illegittimo il sistema politico

In piazza ci saranno anche i neofascisti di Forza Nuova. In un intervento che dovrebbe essere serio ma suona ridicolo, il coordinatore romano Giuliano Castellino ha annunciato la nascita di un ‘governo nazionale provvisorio' proprio il 10 ottobre, e invita le realtà aderenti alla manifestazione a partecipare a una ‘costituente repubblicana' per un ‘governo di transizione'.