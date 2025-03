video suggerito

Simonetta Kalfus morta dopo liposuzione: blitz dei Nas nello studio del medico che l'ha operata I carabinieri stanno cercando elementi utili alle indagini che possano aiutare a ricostruire con precisione quanto accaduto a Simonetta Kalfus, morta dopo un'intervento di liposuzione.

A cura di Natascia Grbic

A sinistra Simonetta Kalfus, a destra medici in un'immagine di repertorio.

Blitz dei carabinieri del Nas e della tenenza di Ardea nello studio medico di Cinecittà a Roma dove la 63enne Simonetta Kalfus è stata sottoposta a un intervento di liposuzione. I militari stanno cercando elementi utili alle indagini e che possano aiutare a fare piena luce sulla morte della donna, avvenuta dodici giorni dopo l'operazione. Sono tre i medici indagati per omicidio colposo. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Kalfus è morta a causa di una grave sepsi, un'infezione che in breve tempo si è estesa agli organi vitali e che non le ha lasciato scampo.

Simonetta Kalfus si è sottoposta a un intervento di liposuzione il 6 marzo nello studio del chirurgo Carlo Bravi. Dopo l'intervento, eseguito in day hospital, è stata rimandata a casa, ma già poco dopo ha cominciato a sentirsi male. Una prima volta è stata portata all'ospedale di Pomezia, dove i medici l'hanno rimandata a casa con la raccomandazione di continuare a seguire la terapia antibiotica prescritta dopo l'intervento. La donna però, ha continuato a peggiorare, fino al trasferimento all'ospedale Grassi di Ostia. Ormai però, per lei non c'era più nulla da fare. Il 18 marzo è morta.

A presentare denuncia ai carabinieri è stata la figlia, che chiede sia fatta piena luce sul decesso della madre. Il chirurgo cui si era rivolta Kalfus era stato già denunciato e condannato per lesioni colpose nei confronti di un'altra paziente, alla quale aveva deformato il seno. La donna, dopo essere stata malissimo, aveva deciso di denunciarlo. Simonetta Kalfus non aveva però idea di questo: a consigliarle il medico, infatti, era stato un amico anestesista che l'aveva accompagnata presso la clinica. Anche lui deve rispondere di omicidio colposo.