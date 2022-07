Silvia Cipriani scomparsa a 77 anni da Rieti: “Sparita nel nulla, aiutateci a ritrovarla” Sono ore di apprensione per i famigliari di Silvia Cipriani, scomparsa a 77 anni da Rieti. I famigliari hanno lanciato un appello: “Segnalate gli avvistamenti e aiutateci a ritrovarla”

A cura di Alessia Rabbai

Silvia Cipriani scomparsa a 77 anni

Silvia Cipriani è scomparsa a settantasette anni da Rieti, nella zona compresa tra la frazione Cerchiara e viale Matteucci. Della donna non si hanno più notizie da tre giorni, quando tra giovedì e venerdì è uscita dalla sua abitazione e non ha più fatto ritorno. Sono ore di apprensione per i famigliari, che non si spiegano il motivo della sua assenza da casa. Silvia si sarebbe allontanata con la sua Fiat Palio, di colore grigio metallizzato, facendo perdere le proprie tracce. Non è chiaro al momento dove si sia recata. I famigliari non riuscendo più a mettersi in contatto con lei da diversi giorni, ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine. E hanno lanciato un appello a chi l'avesse vista, di segnalarlo immediatamente ai carabinieri: "Qualsiasi informazione su di lei può rivelarsi utile. Chiediamo alle persone che l'avessero vista o notato un'auto come la sua, di rivolgersi subito alle forze dell'ordine".

Le ricerche di Silvia Cipriani: sulle tracce dell'auto

Sulla scomparsa di Silvia Cipriani a seguito della denuncia dei famigliari sono al lavoro carabinieri, polizia e vigili del fuoco, che hanno attivato le ricerche. Militari, agenti e soccorritori stanno battendo i luoghi abitualmente frequentati dalla donna e più ampiamente il territorio del Reatino, anche con l'aiuto di un elicottero, che sorvola la zona sulle varie frazioni del capoluogo dell'Alto Lazio. Si cerca la sua auto. La speranza dei suoi cari è che stia bene, che possa averla ospitata un'amica e che torni presto a casa. Al momento della donna pare non esserci traccia e sembra essersi dileguata nel nulla.