Attentato Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci si affaccia dalla sede di Report e si commuove, manifestanti: “Siamo noi la scorta”

“Siamo noi la tua scorta” è il coro dei manifestanti davanti alla sede Rai di via Teulada a Roma. Il presidio oggi pomeriggio in segno di solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, il giornalista di Report vittima di un attentato.
A cura di Alessia Rabbai
Sigfrido Ranucci
Sigfrido Ranucci si è affacciato dal balcone della redazione di Report nella sede Rai di via Teulada e si è commosso. Questa è stata la reazione del giornalista alla vista dei manifestanti in presidio in segno di solidarietà e vicinanza per l'attentato davanti alla sua abitazione nella notte a Pomezia. Per questioni di sicurezza Ranucci non è potuto scendere in strada, ma ha voluto affacciarsi per salutare le persone riunite in presidio per lui questo pomeriggio nella sede di Prati. Emozionato, ha ringraziato ringraziando i manifestanti.

È stato un momento molto forte, tra gli applausi si è alzato un coro: "Forza! Forza!" e "Siamo noi la tua scorta". Ranucci ha raggiunto la redazione di Report dopo un pomeriggio trascorso in Procura per l'esplosione della sua auto. I sindacati dei giornalisti a partire dalle 16 si sono radunati davati alla sede Rai. Il giornalista non è potuto scendere ma si è voluto comunque affaccciare per ringraziare tutte le persone che lo hanno raggiunto. Ranucci stasera sarà ospite di Marco Damilano nella puntata de ‘Il cavallo e la torre' in onda alle 20.40 su Rai 3. Al Tg3 ha detto: "Il messaggio di questa vicenda è chiaro: sappiamo come ti muovi, quali sono le tue abitudini, possiamo colpire in qualsiasi momento te e la tua famiglia".

Sono tantissimi i messaggi di stima, vicinanza, incoraggiamento che stanno arrivando in queste ore al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia da parte dei vari comitati di redazione delle testate giornalistiche, dei sindacati, delle istituzioni e delle vari schieramenti politici. Si sono conclusi nel pomeriggio i controlli degli artificieri dei carabinieri del comando provinciale di Roma, con il supporto dei carabinieri di Pomezia su un'auto risultata rubata in prossimità dell'abitazione di Ranucci a Pomezia. Una Fiat 500X il cui proprietario ha denunciato la scomparsa a luglio scorso a Ostia. A seguito delle verifiche non sono state registrate criticità. I militari hanno messo in sicurezza tutta l'area, procedendo alla bonifica tecnica del veicolo. Nono sono stati trovati esplosivi.

Attualità
Immagine
Sigfrido Ranucci si affaccia dalla sede Report e si commuove, i manifestanti: “Siamo la scorta”
Trovata un'auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto
