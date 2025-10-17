Attentato a Sigfrido Ranucci: trovata un’auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Attentato Sigfrido Ranucci ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'auto rubata è stata ritrovata davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, il giornalista Rai e conduttore di Report, vittima di un attentato nella notte scorsa. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, che sono al lavoro. Si tratta di una macchina rubata, rispetto alla quel i proprietari hanno denunciato il furto a Ostia alla fine dello scorso luglio. L'auto in questione si trovava parcheggiata nella via accanto all'abitazione di Ranucci a Pomezia, dove stanotte sono esplosi degli ordigni.

"Ad innescare l'esplosione sarebbe stata una miccia accesa da qualcuno, che indossava un cappuccio e che poi è stato visto scappare via – ha detto il giornalista e inviato di Report Giorgio Mottola intervistato alla trasmissione Radiofonica ‘Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1. "Ho saputo dell'attentato direttamente da Ranucci, mi ha avvertito per rassicurarmi. Sua figlia aveva parcheggiato la macchina mezz'ora prima dell'esplosione e lui era tornato a casa da dieci minuti. La cosa più inquietante è non tornava a casa da una decina di giorni: è probabile che qualcuno lo abbia monitorato e lo stesse aspettando". Ranucci è spaventato profondamente per la sua famiglia, continua il collega: "È anche preoccupato, come lo siamo anche noi, perché non capiamo chi ne sia l'autore né se sia un avvertimento per qualcos'altro che accadrà".