Si tuffa in costume nella fontana di Trevi a Roma: fermato dagli agenti Intorno alle 22 di ieri un uomo si è tuffato in acqua davanti a tantissimi turisti che passeggiavano per le vie del centro della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Ancora un bagno notturno in una fontana storica di Roma. Questa volta nella più famosa, la Fontana di Trevi. Intorno alle 22 di ieri un uomo si è tuffato nell'acqua davanti a tantissimi turisti che passeggiavano per le vie del centro della Capitale. In molti hanno visto tutta la scena, con gli agenti della polizia locale che a loro volta sono dovuti entrare all'interno della fontana per recuperare il signore. Il vigile ha preso per un braccio l'uomo e l'ha accompagnato fuori dall'acqua. Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to favelas.

Meno di un mese fa la fontana è stata teatro di una scena praticamente identica. Un turista spagnolo di 26 anni è entrato in acqua intorno alle 5 di mattina di domenica 19 giugno. Glia genti della polizia locale I Gruppo Trevi l'hanno identificato e multato. Dovrà pagare, come il signore di oggi, 450 euro di multa, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, che vieta esplicitamente bagni nelle fontane storiche della Capitale.

A maggio scorso due persone, per fare un altro esempio, sono state immortalate all'interno della vasca della Fontana del Prigione in via Mameli a Trastevere. Lui si depilava, lei si faceva il bidet. Un'altra coppia, invece, ha scelto la fontana del Tritone in piazza della Repubblica: lei ha fatto una doccia in topless, lui urinava in acqua. In questi casi il regolamento di Polizia Urbana prevede multe che vanno dai 160 ai 450 euro con possibilità di Daspo urbano di durata variabile. Queste multe sono comminate a chi fa "un uso scorretto di fontane e fontanelle" di proprietà di Roma Capitale.