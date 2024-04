Si toglie la vita lanciandosi sul Muro Torto: aveva fatto perdere le sue tracce da una settimana

video suggerito

Una donna di cinquacinque anni si è tolta la vita attorno alle 22.00 di ieri – venerdì 12 aprile – lanciandosi nel vuoto da Villa Borghese su via del Muro Torto, in pieno centro a Roma. Da quanto si apprende la donna si era resa irrintracciabile da circa una settimana, ed era stata segnalata tra le persone scomparse dopo la denuncia presentata dai familiari. Da quanto ricostruito si sarebbe lanciata dal ponte che collega il parco tagliato in due dalla strada

Sul posto sono giunti per primi i caschi bianchi della Polizia Locale che hanno chiesto l’immediato intervento dei soccorsi sanitari. Quando il personale del 118 è arrivato la donna era in gravissime condizioni ma ancora vita: trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, la donna è deceduta poco dopo a causa dei traumi riportati nello schianto.