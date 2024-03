Si sente male mentre guida, fa un cenno a un altro automobilista e sviene: gravissimo 60enne Un uomo di sessant’anni si è sentito male oggi mentre era alla guida della sua vettura nel sottopasso di Santa Bibbiana alla stazione Termini di Roma. Decisivo l’intervento della Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si è sentito male mentre era alla guida della sua Toyota Yaris. Ha fatto un cenno a un altro automobilista, richiamando la sua attenzione, e si è poi accasciato sul volante, perdendo i sensi. Questo quanto accaduto a un uomo di sessant'anni oggi a Roma, nel sottopasso di Santa Bibbiana, nei pressi della stazione Termini. L'uomo, che è stato colto da un malore, non ha più ripreso conoscenza.

Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Locale, con due pattuglie del gruppo Sapienza accorse subito sul posto su segnalazione dei cittadini. Non appena hanno aperto le portiere della Yaris si sono resi conto che le condizioni dell'uomo erano molto gravi. Ambulanza e automedica, arrivate anche loro immediatamente, hanno subito soccorso il 60enne: dopo un'ora di interventi con adrenalina e defibrillatore, sono riusciti a stabilizzarlo e a portarlo in ospedale, in stato di incoscienza. Non ha mai aperto gli occhi da quando si è sentito male, è svenuto immediatamente e non ha più ripreso conoscenza.

L'uomo è adesso ricoverato al Policlinico Umberto I ed è stato preso in carico dai medici per le cure necessarie: le sue condizioni sono molto gravi, non è però chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

"Un plauso alla prontezza degli agenti intervenuti grazie ai quali é stata oggi probabilmente salvata una vita – ha dichiarato il segretario del del Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), Marco Milani – Il compito delle Polizie Locali, ormai forza prevalente sui territori metropolitani é oggi anche questo e torniamo a sollecitare una legge nazionale che ne riconosca competenze e natura".