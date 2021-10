Si scontra con una moto su via Cristoforo Colombo e scappa, rintracciato 19enne: grave il centauro Il pirata della strada è un giovane di 19 anni che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Subito dopo l’incidente è scappato senza aiutare quel giovane poco più grande di lui riverso a terra, portato poi successivamente in ospedale in gravi condizioni. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica del sinistro.

A cura di Natascia Grbic

È stato rintracciato il pirata della strada che qualche sera fa si è scontrato con una moto su via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via Laurentina. Si tratta di un giovane di 19 anni che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. A rintracciarlo, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale VIII Gruppo Tintoretto, che lo hanno identificato in poco tempo. Fondamentale per trovare il ragazzo sono stati i rilievi dell'incidente effettuati nell'immediato: sulla strada, infatti, c'erano pezzi della Mini One guidata dal 19enne, che in poche ore hanno permesso la sua identificazione. I caschi bianchi hanno raggiunto il ragazzo nella sua abitazione e gli hanno notificato la denuncia. È inoltre in corso la visione delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica del sinistro, al momento ancora al vaglio.

Scontro con moto su via Colombo: identificato 19enne

Per quanto riguarda il ragazzo che si trovava sulla moto, è stato portato immediatamente in ospedale dagli operatori del 118 arrivati sul posto. Le sue ferite sono state giudicate molto gravi, e l'ambulanza è corsa in ospedale a sirene spiegate con il codice rosso. A rimanere ferito, un 26enne, sbalzato violentemente dalla moto in seguito al tremendo impatto con la Mini One guidata dal 19enne. Il ragazzo non si è fermato a prestare soccorso, scappando subito e tentando di rendersi irreperibile. Fortunatamente il giovane ferito è stato soccorso subito e affidato alle cure dei medici e non è rimasto a lungo sull'asfalto. Un incidente grave, che fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche.