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Si schianta sull’A1 mentre trasporta 10 chili di hashish: la polizia arriva per soccorrerlo e lo arresta

Fa un incidente sull’autostrada A1 con un’auto a noleggio, poi prova a liberarsi della droga che trasportava. Trovati più di dieci chili di hashish.
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A cura di Francesco Esposito
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Immagine di repertorio
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Un incidente sull’autostrada A1 si è trasformato in un arresto per droga. Nei giorni scorsi, un uomo è stato fermato dalla polizia stradale di Roma sud dopo essere finito fuori strada con un’auto a noleggio mentre trasportava oltre 10 chili di hashish. L’episodio è avvenuto lungo la carreggiata, dove il veicolo era rimasto bloccato in una posizione pericolosa tra la corsia di marcia e quella di emergenza.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno messo in sicurezza l’auto e l’hanno spostata in una piazzola vicina per effettuare i controlli. Fin da subito, però, qualcosa non ha convinto: alcune parti dell’abitacolo, in particolare intorno alla leva del cambio, risultavano manomesse, come se fossero state forzate con un attrezzo. Anche l’atteggiamento del conducente, sempre più nervoso, ha spinto i poliziotti ad approfondire.

L'uomo aveva nascosto la droga oltre il guard rail

È stato a quel punto che è emerso il sospetto che l’uomo, subito dopo l’incidente, potesse aver nascosto qualcosa lungo la strada. Uno degli agenti ha quindi ripercorso a piedi il tratto tra il punto dello schianto e la piazzola, controllando la scarpata e i canali di scolo. La ricerca ha dato esito positivo: nei pressi di un cavalcavia, oltre il guardrail e accanto a un muro, è stata trovata una busta coperta da un parasole per auto. All’interno c’erano diversi involucri in cellophane, poi risultati essere hashish per un peso complessivo di oltre 10,6 chili.

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A completare il quadro sono stati i messaggi trovati sul cellulare dell’uomo: stava indicando a un’altra persona il punto esatto in cui aveva nascosto la droga, chiedendole di recuperarla. Per il conducente sono scattate le manette. Su disposizione della procura di Velletri è stato portato in carcere. Sequestrati anche l’auto a noleggio, la sostanza stupefacente e il telefono.

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